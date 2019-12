OE2020. Centeno apresenta linhas gerais aos partidos

O ministro das Finanças, Mário Centeno, está a apresentar, na Assembleia das República, aos partidos com representação parlamentar as linhas gerais da proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2020.

O primeiro partido a ser recebido pelo ministro das Finanças e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares foi o PSD. À saída do encontro, o vice-presidente da bancada social-democrata, Afonso Oliveira não se alongou em comentários.“Esta reunião foi no quadro da construção do Orçamento do Estado, que o Governo está a fazer com os partidos. O que nós ouvimos da parte do Governo foi o quadro macroeconómico para 2020. E teremos Orçamento no próximo dia 16”, afirmou Afonso Oliveira aos jornalistas no final do encontro com o ministro Mário Centeno.Segundo o deputado do PSD, “quando tivermos Orçamento é que saberemos, em concreto, o que é que o Governo vai apresentar para o Orçamento de 2020”.“A reunião foi muito curta (durou pouco mais de 20 minutos), só deu mesmo para apresentar o quadro macroeconómico e para perceber que só no dia 16 é que teremos as medidas do Governo. E portanto, só nessa altura é que veremos o que o Governo vai apresentar para 2020. E nessa altura é que analisaremos o documento e nessa altura é que será possível avaliarmos o que está em causa”, acrescentou.