OE2020. Centeno destaca Orçamento de "continuidade" e "trajetória descendente da dívida"

Para Mário Centeno, as escolhas apresentadas no OE2020 são “claras” e refletem os desígnios para Portugal no próximo ano:O documento pretendee que trouxe às contas públicas portuguesas uma credibilidade que “veio para ficar, sem retificativos, sem faltar aos portugueses”, explicou o ministro.“Entre 2015 e 2019 conduzimos uma política de estabilização do sistema financeiro e de consolidação das contas públicas”, afirmou. “O sistema financeiro está hoje mais capitalizado”, tendo o "dever e a responsabilidade de manter a credibilidade que conquistou".

“Na legislatura anterior, a consolidação orçamental inverteu a lógica da austeridade e dos cortes cegos”, constatou Mário Centeno.





“Nestes quatro anos foram criados mais de 350 mil empregos, deixaram de estar no desemprego quase 300 mil portugueses e reduziu-se para menos de metade o número daqueles que procuram emprego há mais de 12 meses”.

“Nunca antes esta conjugação de resultados tinha acontecido em Portugal em apenas quatro anos”, pelo que. De acordo com o ministro, nenhum outro país europeu conseguiu, neste período, “uma mudança tão positiva e tão profunda na economia, na sociedade e na estabilidade política”. “Desde 2017, a economia portuguesa cresce acima da média da área do euro”, acrescentou.

“Base sólida”

“É com esta base sólida (…) que construímos o Orçamento do Estado para 2020”, que mantém a evolução da dívida portuguesa numa trajetória descendente. “Em 2023, a dívida reduzir-se-á para cerca de 100 por cento do PIB” e o país afastar-se-á do grupo de nações com as dívidas mais elevadas, indicou Centeno.O ministro referiu-se à saúde, lembrando que,, e relembrou o empenho do Governo no combate à pobreza.“Em 2020, todas as prestações sociais são melhoradas, num esforço financeiro que supera os 300 milhões de euros”, afirmou Mário Centeno, relembrando ainda a aposta do Governo “no aumento real para a generalidade dos pensionistas” e os apoios aos jovens que entram agora no mercado de trabalho.

Centeno confrontado por deputados

Depois do discurso inicial de Centeno na Assembleia da República, o PSD criticou o que considera “um novo recorde da carga fiscal para os portugueses, como já aconteceu num passado recente”.O deputado Afonso Oliveira perguntou ao ministroque, de acordo com o PSD, aumentará 0.2 por cento.

Em resposta, Centeno relembrou que, durante o governo PSD/CDS, foram aprovados oito orçamentos retificativos em que a despesa superou o previsto e que, desde 2015, o PIB cresceu 21 por cento.“O senhor deputado tem me de dizer quais são os impostos que vão subir em 2020 (…), porque a verdade é que em 2020, de novo, a carga fiscal vai reduzir-se”, sustentou.

Sucesso de Centeno é “problema para o país”

Já Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, admitiu que o OE2020 espelha uma das preocupações do Bloco que é o reforço do investimento na Saúde, permitindo uma melhor gestão do SNS.No entanto,quando tal depende de uma autorização de Bruxelas que ainda não foi concedida.Mortágua considerou, e também “um problema para o Governo, porque o excedente é um rolo compressor que passa a ferro os restantes ministros que não têm autonomia”. É também um “problema para o Parlamento, porque as contas não são claras”, acrescentou.Em referência aos aumentos na função pública previstos no OE2020, Mortágua considerou que esta valorização dos salários “é uma afronta para funcionários públicos que tiveram o salário congelado durante mais de uma década e têm salários tão baixos”.Centeno respondeu que o OE2020 é “muito mais progressista no sentido de conseguir avanços” do que todos os anteriores orçamentos e que oDo lado do PCP, o deputado Duarte Alves defendeu que o excedente orçamental previsto no OE2020O partido acredita que a “estagnação dos serviços públicos” serve para “garantir poupanças no futuro para o Estado”.

Diana Ferreira, também do PCP, afirmou que a “obsessão com o défice zero (…) vai impor uma grande fatura ao nosso país porque limita significativamente a implementação de medidas e o investimento”.

Dúvida da UTAO "totalmente ilegítima"

No domingo, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República divulgou que Mário Centeno omitiu receitas no valor de 255 milhões de euros. Se fossem contabilizadas, o excedente das contas públicas subiria para 0,3 por cento.



“O saldo orçamental previsto para 2020 (...) poderá estar subavaliado no montante de 255 milhões de euros”, esclareceu a UTAO, referindo ainda que “não concorda com a omissão de efeitos na receita das Administrações Públicas em 2020 decorrentes da implementação das medidas antigas para a política remuneratória dos trabalhadores”.





O ministro das Finanças considerou hoje, no parlamento, "totalmente ilegítima" esta dúvida colocada pela UTAO.



"A UTAO coloca uma dúvida totalmente ilegítima. A despesa com pessoal na administração pública cresce 3,6% em termos nominais e as contribuições sociais crescem 5,7%, crescem mais do que os salários na administração pública, ou seja, a repercussão na receita de contribuições sociais daquilo que é a evolução das remunerações da administração pública está obviamente feita na projeção macroeconómica do cenário que apresentámos", disse Mário Centeno.



Esta segunda-feira, para além do ministro das Finanças, irá também falar a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, às 16h00.



A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi entregue pelo Governo no Parlamento no dia 16 de dezembro e começará a ser debatida em plenário, na generalidade, a 9 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 6 de fevereiro.



O documento ainda não tem aprovação garantida, pois Bloco de Esquerda e PCP ainda não revelaram se vão abster-se ou votar contra.



Em cima da mesa estão, assim, negociações à esquerda entre o PS, BE e PCP. Duas das questões principais são o aumento das pensões pedido pelo Partido Comunista e a redução do IVA na energia exigida pelo Bloco.