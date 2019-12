OE2020. CGTP defende que excedente orçamental vá para investimento

"O excedente orçamental é muito importante para a redução da dívida, mas nós consideramos que é mais importante usar esse excedente para investir, para pôr a economia a funcionar", disse o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, no final de uma reunião do Conselho Nacional da central, à agência Lusa.

A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que o Governo entregou no parlamento na segunda-feira, foi um dos temas em discussão deste órgão da CGTP, que considerou que o executivo optou "por favorecer alguns em detrimento de outros".

"Há dinheiro para os bancos e para as PPP [Parcerias Público-Privadas], mas não há dinheiro para os trabalhadores, para os pensionistas e para os desempregados", afirmou Arménio Carlos, considerando que a área laboral e a área social foram desprezadas na proposta de OE2020.

O sindicalista criticou ainda a política fiscal contemplada no OE2020.

Reconheceu como positivo os 900 milhões de euros atribuídos ao Serviço Nacional de Saúde e o seu reforço com 8.000 funcionários, mas considerou que estas medidas não respondem às necessidades atuais.

"É que muito deste dinheiro não irá para investimento, mas sim para pagar dívida", disse.

Na reunião de hoje, o Conselho Nacional da CGTP-IN apelou para o envolvimento dos trabalhadores no reforço da sua organização em todos os locais de trabalho e à intensificação da luta reivindicativa, por melhores condições de vida e de trabalho.

A CGTP reafirmou a reivindicação de aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores em 2020 e a fixação do salário mínimo nacional em 850 euros, a curto prazo.