OE2020: Deputados do PSD-Madeira vão abster-se porque "interesse da região sobrepõe-se"

Foto: António Cotrim - Lusa

Os deputados do PSD-Madeira justificaram que irão abster-se na generalidade na votação do Orçamento do Estado para 2020 por considerarem que "o interesse da região sobrepõe-se", garantindo que assumirão "as consequências" da quebra da disciplina de voto.