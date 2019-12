OE2020. Governo poderá atualizar os escalões de IRS abaixo da inflação prevista para 2020

Os escalões do IRS deverão ser atualizados abaixo da inflação prevista para 2020. Isto fará com que as famílias percam poder de compra. A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano traz como novidade no IRS isenções para jovens que comecem a trabalhar. As empresas também são beneficiadas, com mais deduções de lucros reinvestidos e menos IRC para as pequenas e médias empresas.