OE2020. Governo quer isentar de tributação rendimentos de programas municipais de renda acessível

No âmbito da isenção de tributação em Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) e em Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), os rendimentos isentos são "obrigatoriamente englobados" para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos, quando o sujeito passivo -- pessoas singulares ou coletivas que aufiram rendimentos em território português - opte pelo englobamento dos rendimentos prediais.

De acordo com a versão preliminar da proposta de OE2020, a que a Lusa teve acesso, esta isenção de tributação aplica-se aos "programas de iniciativa municipal que tenham por objeto contratos de arrendamento e subarrendamento habitacional por um prazo mínimo de arrendamento não inferior a cinco anos e cujo limite geral de preço de renda por tipologia não exceda o definido" nas tabelas relativas aos limites de renda aplicáveis no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível.

O preço máximo de renda no Programa de Arrendamento Acessível pode variar entre 200 euros para tipologia T0 e 1.700 euros para T5, dependendo da posição dos concelhos por escalões, em que apenas Lisboa está nos valores mais elevados.

Para os programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis, em tudo o que não esteja previsto no OE2020, "aplica-se o regime constante do Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio -- que cria o Programa de Arrendamento Acessível --, com as necessárias adaptações".

A proposta preliminar do OE2020 determina, ainda, que a isenção de tributação em IRS e em IRC para os rendimentos prediais obtidos no âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis "depende de reconhecimento pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças".

Além da isenção de tributação para arrendamento habitacional a custos acessíveis, medida inscrita no artigo sobre incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento habitacional a custos acessíveis, o Governo altera a definição de ações de reabilitação.

Para o executivo, consideram-se ações de reabilitação as intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, em imóveis que cumpram "um nível de conservação mínimo `bom` em resultado de obras realizadas nos quatro anos anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente".

Até agora, o nível de conservação mínimo `bom` tinha em conta o "resultado de obras realizadas nos dois anos anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação".