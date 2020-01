OE2020: Jerónimo diz que "este não é um orçamento de continuidade, nem o melhor dos orçamentos"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O secretário-geral do PCP rejeitou que o Orçamento do Estado para este ano seja "um orçamento de continuidade" ou "o melhor dos orçamentos", como defendeu o primeiro-ministro, mas salientou que o PCP "não desiste de lutar".