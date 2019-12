OE2020: Medidas insuficientes para acordo de rendimentos, afirma a CAP

Foto: António Cotrim - Lusa

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) disse que as medidas inscritas no Orçamento do Estado para 2020 são "manifestamente insuficientes" para um acordo de rendimentos como o que o Governo propôs aos parceiros sociais.