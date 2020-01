OE2020. Miguel Albuquerque confirma abstenção dos deputados do PSD da Madeira

Albuquerque justifica a posição, argumentando que “está consubstanciado no Orçamento uma das principais reivindicações do PSD Madeira”, o cofinanciamento do novo hospital, “uma das maiores obras” previstas para a Madeira.

Miguel Albuquerque considera que a abstenção dos três deputados não vai criar um diferendo com a direção nacional do partido. “Nós sempre dissemos que íamos manter sempre e em primeiro lugar a defesa dos nossos interesses relevantes”.







"Não vamos abdicar da nossa autonomia estatutária para satisfazer um conjunto de exigências que não compreendemos", disse Albuquerque. "Não há nenhuma fraude, nenhum problema, nenhuma aberração" no sufrágio interno, acrescentou, argumentando que não tem nada contra a direção de Rui Rio.





Questionado pela Lusa sobre eventuais procedimentos disciplinares pelo facto dos deputados Sara Madruga da Costa, Paulo Neves e Sérgio Marques "furarem" a indicação da bancada chefiada por Rui Rio, Miguel Albuquerque respondeu: "Não quero saber".



"Essa foi a indicação que dei aos deputados" do PSD eleitos pela Madeira, reforçou.

Questionado pela Lusa sobre eventuais procedimentos disciplinares pelo facto dos deputados Sara Madruga da Costa, Paulo Neves e Sérgio Marques "furarem" a indicação da bancada chefiada por Rui Rio, Miguel Albuquerque respondeu: "Não quero saber"."Essa foi a indicação que dei aos deputados" do PSD eleitos pela Madeira, reforçou.





A Assembleia da República aprova hoje, na generalidade, o Orçamento do Estado (OE) para 2020 com a abstenção anunciada da esquerda parlamentar e do PAN.



Embora muito críticos da proposta do Governo, sobretudo do excedente orçamental de 0,2%, BE, PCP, PAN e PEV decidiram abster-se na votação de hoje, mas avisaram que os socialistas têm de fazer um esforço de aproximação às suas propostas na fase de discussão na especialidade.



PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega vão votar contra e até agora estava em aberto a posição dos três deputados sociais-democratas madeirenses.





c/Lusa