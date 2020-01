OE2020. Ministro das Infraestruturas diz não conseguir garantir inexistência de atrasos no Ferrovia2020

"Não consigo garantir [que não há riscos de novos atrasos]", disse Pedro Nuno Santos, acrescentando não ter, por exemplo, "capacidade de antecipar se algum concurso vai ser impugnado".

"Nem tudo depende do Estado Português. (...) Nós temos de conseguir concretizar o investimento até dezembro de 2023", esclareceu.

Num cenário em que o Governo não consiga concretizar aquele investimento, Pedro Nuno Santos admitiu que existe o risco de se perderem fundos comunitários, mas que o executivo está a trabalhar para que tal não aconteça.

"Estamos conscientes disso [do risco de perda de fundos comunitários] e estamos a dar o nosso melhor para reduzir ao mínimo esse risco", sublinhou o ministro.

O governante falava na audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).