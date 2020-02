OE2020. Municípios reconhecem aspetos positivos mas alertam que lei continua por cumprir

O não-cumprimento da Lei das Finanças Locais (LFL) no Orçamento de Estado para este ano "continua a constituir para os autarcas um fator desconfortável", afirmou hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

Ao fim de vários anos sem ser respeitada, aquela lei "esteve quase, quase a ser cumprida" no OE2020, mas pela diferença de 35 milhões de euros ainda não é integralmente aplicada, disse hoje Manuel Machado, que falava à agência Lusa, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.

"Em todo o caso, há [no OE2020] aspetos que reputamos de muito relevantes e úteis", reconheceu o também presidente da Câmara Municipal de Coimbra.

Entre esses aspetos, Manuel Machado destaca o facto de "nenhum município baixar a sua dotação financeira em relação ao ano anterior" e de haver alguns municípios que têm aumento da respetiva dotação.

Dez daqueles municípios registam mesmo aumentos superiores a 10%, excluindo o montante da nova receita de 7,5% de IVA (imposto sobre o valor acrescentado), enfatizou.

A revisão dos "rácios de pessoal não docente das escolas", no âmbito da "transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação", é igualmente "outro ponto importante", contemplado no Orçamento do Estado, sustentou o presidente da ANMP.

A dispensa de consulta a "três instituições autorizadas por lei a conceder crédito", em relação à `linha BEI [Banco Europeu de Investimento] -- Autarquias`, é outra das medidas aplaudidas pela ANMP, que, no entanto, adverte para a necessidade de "resolver outros constrangimentos", tanto mais que se aproxima "o fim do presente quadro comunitário de apoio e urge acelerar a execução das operações de investimento autárquico".

Igualmente "importante" é o reforço, em 139 milhões de euros, dos "montantes afetos ao PART [Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos], para assegurar a capacidade de financiamento das autoridades de transportes em todo o país", de modo a permitir "concretizar um programa de investimento que priorize o transporte coletivo e público", exemplificou ainda Manuel Machado.

Estas e outras medidas mitigam, de algum modo, "o impacto negativo" do não-cumprimento da LFL, mas, "em termos de contabilidade pública, de contas certas", para o respeito integral da lei faltam "35 milhões de euros", concluiu.

O OE2020 determina a transferência para os municípios de um montante global de cerca de dois mil e 905 milhões de euros.