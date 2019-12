OE2020. Orçamento para a Saúde será reforçado com 800 milhões de euros em 2020

A saúde terá um reforço de 800 milhões de euros no próximo ano e a promessa de acabar com as taxas moderadoras ao longo da legislatura. A ministra não revela como será feita a distribuição dos 8400 profissionais que serão contratados nos próximos dois anos. O Serviço Nacional de Saúde deverá ficar fora das cativações de Mário Centeno.