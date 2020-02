OE2020. PCP altera voto e viabiliza verbas para a FCT

A mudança de abstenção para voto favorável foi anunciada pelo PCP depois de, em declarações à Lusa, o Sindicato Nacional do Ensino Superior ter acusado os deputados do PCP de usarem a ciência como "moeda de troca" ao absterem-se na votação da proposta.

A proposta do PSD para a descativação das verbas para a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) foi hoje chumbada no parlamento durante a discussão na especialidade das propostas de alteração do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na Comissão de Orçamento e Finanças. O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) apontou o dedo ao PCP, que se absteve, com o seu presidente, Gonçalo Velho a manifestar-se "chocado" e a considerar inaceitável a posição dos comunistas.

Na primeira votação da proposta de alteração ao OE2020 houve um empate - PSD, Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal votaram favoravelmente; PS contra e PCP absteve-se -- e a proposta voltou a ser votada. Como os resultados se repetiram, a proposta chumbou.

Horas depois, o PCP anunciou que pretendia alterar o sentido de voto, referindo que votava favoravelmente a medida.