OE2020: PCP vota contra Orçamento Suplementar na votação final global

Esta é a primeira vez, em cinco anos, que o PCP vota contra um orçamento do Governo minoritário do PS, depois de ter ajudado a viabilizar todos Orçamentos do Estado desde 2016.Além da insuficiência e dos desequilíbrios do orçamento "para o lado dos interesses do grande capital", o deputado João Oliveira disse que o PCP "registou" a "convergência" do PS e do PSD na aprovação de propostas do Governo e "na rejeição da larga maioria das propostas" dos comunistas.O PCP votará contra na votação final global por considerar que é "um Orçamento Suplementar claramente inclinado para o lado dos interesses do grande capital, constituindo-se como um instrumento de uma ainda mais acentuada desigualdade e injustiça na repartição de rendimento nacional entre capital e trabalho", disse.