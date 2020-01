OE2020. PEV vai abster-se na votação na generalidade

O partido considera que a proposta de Centeno está "longe de resolver os problemas graves" do país e dos portugueses e também não responde aos desafios das alterações climáticas.







Para o partido, a abstenção pretende "dar uma oportunidade ao governo para refletir e perceber as reais necessidades do país".







José Luís Ferreira deixou claro que o sentido de voto na generalidade "não compromete" aquela que vai ser a avaliação para a votação final global, ficando a decisão dependente do que acontecer na discussão na especialidade.





José Luís Ferreira sublinhou que há um claro abrandamento no que diz respeito aos aumentos salariais, às reformas e pensões e argumenta que o investimento público está aquém do desejável.





Na quarta-feira, o PCP e o PAN, depois, anunciaram a sua abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2020 na generalidade. Hoje o Bloco de Esquerda anunciou que também se irá abster - o, que já assegurava a aprovação da proposta do Governo.



PCP, PAN, BE e PEV somam 35 deputados e com estas abstenções poderá haver, no máximo, 87 votos contra das restantes bancadas da oposição, pelo que os votos a favor dos 108 deputados do PS serão suficientes para aprovar a proposta do Governo na generalidade.