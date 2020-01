OE2020: Portugal será um país parado, de mão estendida à espera do Estado, vaticina a Iniciativa Liberal

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, considerou que, com o Orçamento do Estado que será hoje aprovado, Portugal será eternizado como "um país parado, de mão estendida à espera do Estado", sem energia e "profundamente triste".