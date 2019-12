OE2020 prevê atualizações dos escalões de IRS abaixo da inflação

Entre as novidades, destaca-se a atualização da tabela de IRS. Os escalões passam a ter novos limites, numa atualização de 0,3%, abaixo da inflação prevista.



Quanto às pensões mais baixas, Mário Centeno não esclareceu quando haverá um aumento extraordinário.



Uma das áreas mais reforçadas na proposta é a Saúde, que vai receber uma dotação de mais 942 milhões de euros. Parte desse dinheiro vai servir, por exemplo, para pagar melhor aos médicos que garantem as urgências.



Do lado do consumo, a proposta prevê aumentos fiscais no tabaco, mesmo o aquecido, e nas bebidas açucaradas.



Para quem vai comprar carro, há descida no imposto sobre veículos para as viaturas menos poluentes, mesmo que sejam a gasóleo. Já o imposto de circulação aumenta com a atualização das tabelas de taxas de carbono.



De resto Mário Centeno garante a carga fiscal não aumenta no próximo ano. O Ministro das Finanças assegura mesmo que as empresas e as famílias vão pagar menos 100 milhões no próximo ano.