OE2020. Proposta repete fórmulas "muito pouco animadoras", defende ACP

"A proposta de Orçamento do Estado para o setor automóvel em 2020 segue a linha dos anos anteriores e repete fórmulas muito pouco animadoras para a economia", considerou, em comunicado, o ACP.

Segundo o ACP, o Imposto Sobre Veículos (ISV) regista subidas "muito superiores à inflação", sendo, novamente, "penalizador da renovação de um dos mais envelhecidos e poluentes parques automóveis da União Europeia".

De acordo com as simulações do ACP, por exemplo, no caso de um Renault Clio 1.0 TCE Intense 5P 90 CV, o ISV vai passar de 211,19 euros este ano para 230,21 euros em 2020.

Para o ACP, no Imposto Único de Circulação (IUC) regista-se um aumento "encapotado", uma vez que aos 0,3% da inflação soma-se a componente ambiental, "que faz manter a penalização nas viaturas a gasóleo, prejudicadas fiscalmente por emitirem menos C02" (dióxido de carbono).

A este agravamento junta-se uma progressão de 10% no imposto de selo no crédito ao consumo, uma medida que "vai contra a renovação do parque automóvel nacional".

Já o Imposto sobre produtos Petrolíferos (ISP) "à cabeça e o adicional" mantém-se inalterados.

"A boa notícia desta proposta de Orçamento é o aumento do primeiro escalão da tributação autónoma para empresas. Significa isto que, em 2020, as empresas passam a poder adquirir viaturas até 27.500 euros com uma tributação de 10%, quando até aqui era de 25 mil euros", notou o ACP.

O Automóvel Club de Portugal realçou ainda a dedução da totalidade do IVA para as empresas, suportado com a eletricidade gasta no carregamento de carros híbridos, `plug-in` e elétricos.

"A ambição ambiental fica, no entanto, aquém das expectativas, já que não se vislumbram medidas reais para a massificação, quer da compra quer da rede de carregamentos", lamentou.

Desta forma, assiste-se a um "pretexto ambiental" para mais uma receita fiscal "imediata e fácil", enquanto o parque automóvel "é fustigado".

O Governo entregou, esta segunda-feira, na Assembleia da República a proposta do OE2020, na qual prevê um excedente de 0,2% do PIB no próximo ano, mantendo a previsão do défice de 0,1% este ano.

A proposta do Governo prevê ainda uma taxa de crescimento económico de 1,9% e uma descida da taxa de desemprego para 6,1%.