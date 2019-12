OE2020. PSD realiza um dia de jornadas parlamentares em 07 de janeiro na AR

Esta jornada acontecerá três dias antes da votação na generalidade da proposta orçamental, marcada para 10 de janeiro, e quatro dias antes das eleições diretas para escolher o presidente do PSD.

Rui Rio, atual presidente e também líder parlamentar do PSD, é recandidato ao cargo, que disputa com o antigo presidente da bancada Luís Montenegro e com o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.

De acordo com uma nota de imprensa do grupo parlamentar, as jornadas, de um dia ,vão decorrer na sala do Senado, na Assembleia da República, e terão início às 10:00.

As últimas jornadas parlamentares do PSD realizaram-se em março, no Porto.

Durante o período da `troika`, PSD e CDS-PP - que estavam coligados no Governo - realizaram jornadas parlamentares conjuntas na Assembleia da República, mas com os trabalhos a prolongarem-se por mais de um dia.

Habitualmente, as jornadas parlamentares dos partidos realizam-se fora da Assembleia da República e estendem-se por um dia e meio ou dois dias, implicando a suspensão dos restantes trabalhos.