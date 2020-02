OE2020. PSD retira proposta de redução do IVA da eletricidade

O PSD retirou a proposta de redução do IVA da eletricidade dos consumidores domésticos de 23 para 6 por cento, depois de terem sido chumbadas as contrapartidas que apresentou.A proposta que visava a redução das despesas dos gabinetes ministeriais foi rejeitada com os votos contra de PAN e PS, a abstenção de CDS-PP e PCP, e o voto favorável de PSD, Iniciativa Liberal, Chega e BE, na votação na especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças, que decorre na Assembleia da República, em Lisboa.

A entrada em vigor da medida apenas em 01 de outubro também foi rejeitada, tendo contado com os votos contra de PCP, PS e PAN, a abstenção de CDS e os votos a favor de PSD, Chega, BE e Iniciativa Liberal.





O PSD não desiste, no entanto, de votar o tema e espera ainda uma redução do imposto.



“Estamos fortemente empenhados em baixar o IVA da eletricidade para as famílias portuguesas e não desistimos até ao último segundo. Não esperamos que o Dr. Costa nos telefone, para o comité central impor um sentido de voto. Esperamos que o bom senso impere até ao final, independentemente dos telefonemas que alguns desta casa venham a receber”, disse o deputado do PSD, Duarte Pacheco.





(em atualização)