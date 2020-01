OE2020: PSD vota contra não por "birra" mas por falta de "rumo e estratégia" do documento

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente do PSD afirmou que não é por "birra" que PSD votará contra o Orçamento, mas pela falta de "rumo e estratégia", criticando a tática de que "é possível ter sol na eira e chuva no nabal".