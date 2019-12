OE2020. Quem vota contra e quem vota a favor?

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Alguns partidos já reagiram, após uma primeira leitura da proposta do Orçamento do Estado. O CDS critica as contas certas feitas à custa dos contribuintes e diz que vai votar contra, tal como o Iniciativa Liberal. Bloco de Esquerda e Verdes deixam em aberto o sentido de voto.