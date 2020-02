OE2020. Regime fiscal dos jogos `online` reavaliado no prazo de dois anos

Esta alteração ao Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO) foi aprovada com os votos a favor do PSD, BE, PCP, PAN, IL e Chega e a abstenção do CDS-PP, tendo sido rejeitada pelo PS.

A iniciativa do BE, aprovada durante o terceiro dia de discussão na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) pela Comissão de Orçamento e Finanças, estabelece que "no prazo máximo de dois anos, a contar da data de entrada em vigor das presentes alterações" o serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal "procede à reavaliação do regime fiscal dos jogos e apostas abrangidos pelo RJO".

O relatório produzido na sequência desta reavaliação será enviado à Assembleia da República e ao membro do Governo responsável pela área do turismo.

Ainda no âmbito do RJO, os deputados aprovaram a proposta do OE2020 que aumenta de 15% para 25% a taxa do imposto especial de jogo `online` (IEJO), que se aplica nos jogos de fortuna ou azar.

"Para efeitos do disposto no presente artigo, as comissões cobradas ao jogador pela entidade exploradora integram a receita bruta", refere ainda a medida.