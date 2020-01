OE2020: Rio ironiza que melhor orçamento de Costa é o que tem "maior carga fiscal"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, criticou o primeiro-ministro por considerar que o seu melhor orçamento é aquele que contém "maior carga fiscal", e voltou a levantar dúvidas sobre a transparência do documento.