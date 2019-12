OE2020 sem medidas que permitam acordo de rendimentos, garante presidente da CCP

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal disse ser necessário que o Orçamento do Estado para 2020 dê mais garantias e aprofunde medidas, nomeadamente fiscais, para que as empresas possam acompanhar o acordo de rendimentos.