OE2020: Ventura diz que "estava tudo combinado" entre Governo e esquerda para aprovação

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O deputado do Chega, André Ventura, considerou que "estava tudo combinado" entre o Governo e os partidos da esquerda para garantir a aprovação do Orçamento do Estado e reiterou que a proposta é "um escândalo".