OE2021. António Costa avisa que o país não pode ficar de mãos atadas

António Costa avisa que o país não pode ficar de mãos atadas e por isso precisa de um governo e de instrumentos financeiros. No entanto, o primeiro-ministro garante que as negociações para o Orçamento do Estado estão a correr no bom sentido. Catarina Martins pede menos jogos de palavras e menos chantagens.