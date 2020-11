OE2021. As novidades fiscais aprovadas

Foto: Pedro A. Pina/RTP

No próximo ano, já vai ser possível incluir no IRS os equipamentos de proteção individual. Esta foi uma proposta apresentada no dia de ontem pelo partido Os Verdes e aprovada no parlamento. Ou seja, em 2021, viseiras, máscaras e gel desinfetante podem fazer parte das despesas de saúde a incluir no IRS.