OE2021: CDS-PP anuncia voto contra

"O CDS vai votar contra o Orçamento do Estado para 2021", afirmou.O anúncio foi feito pelo líder centrista em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano será votada na generalidade em 28 de outubro, estando a votação final global do documento marcada para 26 de novembro.Questionado se teme uma crise política, caso o documento não seja aprovado, Rodrigues dos Santos disse que "o CDS não vai contribuir para essa encenação".