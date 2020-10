OE2021: Chega vota contra e apela aos partidos de direita para fazerem o mesmo

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O deputado único do Chega, André Ventura, anunciou esta tarde que vota contra o Orçamento do Estado para 2021, devido às "promessas falhadas" do Governo, e apelou a todos os partidos, sobretudo os de direita, para fazerem o mesmo.