OE2021. Coordenadora do BE considera que "excesso de otimismo quando fez orçamento"

Durou menos de uma hora e serviu apenas de consulta sobre o posicionamento do partido nas votações na especialidade.



Catarina Martins, que não esteve na reunião, já tinha dito que se tratava de um encontro meramente técnico e não de negociação.



A coordenadora do Bloco de Esquerda chegou a acusar o governo de excesso de otimismo, quando fez o Orçamento do Estado, e chegou a dizer que seria uma má escolha o país ser governado por duodécimos.



Mas Catarina Martins considera que é igualmente uma má escolha se for aprovado um mau orçamento.



A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que governar por duodécimos não era bom para o país, mas um mau orçamento seria ainda pior.