OE2021: Governo aberto para continuar a negociar com BE e PCP após debate na generalidade

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou esta tarde que o Governo está disponível para continuar a negociar com o BE e PCP a proposta de Orçamento mesmo após a fase de discussão e votação na generalidade.

Duarte Cordeiro assumiu esta posição em conferência de imprensa, no parlamento, horas depois de a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, em entrevista à Antena 1, ter afirmado que, neste momento, com aquilo que se conhece da proposta orçamental do Governo, o seu partido não está em condições de viabilizá-la quando for votada na generalidade, no próximo dia 28.







Duarte Cordeiro sublinhou várias vezes que o processo negocial, tal como aconteceu noutros anos, pode continuar depois de conhecida a proposta do Governo.