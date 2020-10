OE2021. Governo encaminhado para aprovar documento na generalidade

O Bloco de Esquerda rejeita o Orçamento para 2021. Mesmo com esta oposição, o Governo conta, para já, com a abstenção de PAN e PCP e está muito perto de garantir a aprovação da proposta de Orçamento do Estado. A votação na generalidade acontece esta quarta-feira. Segue-se depois a discussão do documento na especialidade.