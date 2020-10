OE2021. Governo não nega cativações e reafirma que "contas certas" não é austeridade

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garante que este é um orçamento sem austeridade e com contas certas. Declaração feita, ontem à noite, num debate na RTP, no qual Bagão Félix considerou a proposta do governo "razoavelmente equilibrada", ainda que falte economia no documento. Também Ferraz da Costa entende que a criação de riqueza ficou de fora do orçamento.