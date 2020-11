OE2021: PAN diz ter acolhimento do Governo para cerca de 30 medidas

Foto: João Relvas - Lusa

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai apresentar mais de 200 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 e já tem acolhimento do Governo para pelo menos 30, indicou esta tarde líder parlamentar, Inês Sousa Real.