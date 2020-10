OE2021. PCP considera propostas insuficientes

Foto: Lusa

Pelas palavras dos líderes do Bloco e do PCP, um entendimento sobre o Orçamento do Estado não será fácil. Jerónimo de Sousa veio dizer, na SIC, que as propostas são insuficientes, apesar de admitir as tentativas de aproximação por parte dos socialistas. Ontem, em entrevista à Antena 1, Catarina Martins afirmou que, com aquilo que se conhece, o partido não vê condições para dar luz verde à proposta do Governo