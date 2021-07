OE2021. PCP e BE mantêm linhas vermelhas na negociação com o Governo

PCP e Bloco de Esquerda mantêm as linhas vermelhas para a discussão do próximo Orçamento do Estado. Catarina Martins diz que os bloquistas vão fazer as mesmas exigências do ano passado. Jerónimo de Sousa avisa que a estabilidade política só se consegue com estabilidade social.