OE2021. Receita fiscal aumenta 1.922 milhões de euros até novembro para 40,2 mil milhões de euros

"No que diz respeito à receita fiscal líquida do subsetor Estado acumulada até novembro de 2021, registou-se um crescimento de 1.922 milhões de euros (+5%), face ao período homólogo", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

No total, a receita fiscal arrecadada pelo subsetor Estado atingiu 40.247,1 milhões de euros no acumulado dos 11 meses já cumpridos de 2021, o que representa uma subida de 5% face ao mesmo período de 2020.

Em outubro, a DGO reportou uma subida homóloga de 4,5% na receita fiscal.

O IRS e o IVA foram os impostos que mais contribuíram para esta subida homóloga, com o IRS a registar um aumento homólogo de 889,2 milhões de euros (+7,5%) e o IVA a contabilizar mais 1.180,7 milhões de euros (+7,8%).