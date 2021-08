OE2021. "Temos a expectativa" de que existem condições "para um entendimento" com o BE

O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares garante que o Governo está a trabalhar para incluir o Bloco de Esquerda na viabilização do Orçamento do Estado. Duarte Cordeiro acredita que, apesar das fortes críticas do partido e do voto contra do ano passado, há condições políticas para o Bloco alinhar nas Contas do Estado.