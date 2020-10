OE2021: Ventura critica "uma mão cheia de nada" no combate à corrupção

Foto: António Cotrim - Lusa

O Chega criticou esta tarde que o Orçamento do Estado para 2021 por ter uma "mão cheia de nada na luta contra a corrupção", tendo o primeiro-ministro avisado que este problema não se resolve com artigos neste documento.