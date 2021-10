OE2022. Bagão Félix defende equilíbrio entre apoios sociais e recuperação económica

No dia em que a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano é entregue na Assembleia da República pelo ministro das Finanças João Leão, a jornalista Eduarda Maio fala com o antigo ministro das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho Bagão Félix sobre o orçamento de que Portugal necessita. O economista e antigo vice-governador do Banco de Portugal defende equilíbrio entre os apoios sociais e a recuperação económica.