OE2022. BE considera que "negociações estão longe de ter sucesso"

À saída da reunião com o Ministro das Finanças, o Bloco de Esquerda disse que ainda falta muito para que o Orçamento do Estado para 2022 seja um bom orçamento e acusa o Primeiro-ministro de excesso de otimismo, considerando que que a reunião desta manhã não teve quaisquer efeitos práticos nas negociações entre Bloco e Governo.