OE2022. CDS fala do parente pobre esquecido pelo Governo e do "pelotão de trás" da recuperação

Cecília Meireles fala das pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia e que não estão contempladas no Orçamento, dizendo que é um documento que não está virado para as empresas. "Para elas não há praticamente nada", diz, lembrando que Portugal está no "pelotão de trás" entre os países da recuperação económica.