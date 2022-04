OE2022. Conselho de Finanças Público considera cenário macroeconómico globalmente coerente e provável

"O cenário macroeconómico subjacente à NPOE/2022 é globalmente coerente com as projeções mais recentes para a economia portuguesa, que incorporam uma avaliação dos efeitos do conflito na Ucrânia na economia nacional", lê-se no parecer do CFP hoje divulgado.

Perante os riscos do cenário do Ministério das Finanças, a incerteza do panorama macroeconómico e as projeções para a economia, o CFP considerou que o cenário macroeconómico subjacente à proposta "afigura-se como provável".