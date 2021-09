OE2022. Costa argumenta que país não pode "perder tempo com questões políticas"

O primeiro-ministro considera que há uma obrigação de ir "mais além" e "mais rápido" na recuperação económica por haver acesso às verbas comunitárias do PRR e do Portugal 2020. António Costa diz que os políticos têm a obrigação de executar o Orçamento do Estado, não desperdiçar a oportunidade e nem estar a "perder tempo com questões políticas" para não executar o que chama de "oportunidade extraordinária".