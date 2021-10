OE2022. Crianças e jovens em situação de pobreza extrema vão receber nova prestação

É uma notícia RTP. A proposta do orçamento do estado prevê um aumento do valor do abono de família para todos os jovens e crianças com mais de 3 anos, do 1º e do 2º escalão. O documento vai definir também um novo apoio para crianças e jovens, em situação de pobreza extrema.