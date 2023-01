OE2022. Défice diminui mais que esperado para 3.591 milhões de euros no ano passado

Em comunicado, o Ministério tutelado por Fernando Medina indica que as administrações públicas registaram um défice orçamental de 3.591 milhões de euros em 2022, na ótica de contabilidade pública.

Este valor fica 1.600,8 milhões de euros abaixo do previsto no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e compara com a estimativa de um défice de 2.654 milhões de euros com que o Ministério das Finanças trabalhava em outubro, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2023.

De acordo com a informação divulgada pelas Finanças, em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO) que será publicada hoje, comparando com 2021, verifica-se uma melhoria de 5.018 milhões de euros, ainda que se tenha registado um agravamento de 2.975 milhões de euros em relação a 2019.

Os dados divulgados hoje pelo Governo são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e utilizada tradicionalmente nas comparações internacionais e na avaliação de Bruxelas.