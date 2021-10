OE2022: Diálogo com parceiros parlamentares "está a correr bem"

Igor Kupljenik - EPA

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta tarde que o diálogo com os parceiros parlamentares em torno do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) "está a correr bem", mas advertiu que "as negociações não terminarão com certeza na totalidade nesta fase".