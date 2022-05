OE2022. Estado regista défice de 782 ME até abril com melhoria de 4.272 ME

"A execução orçamental em contabilidade pública registou um défice de 782 milhões de euros em abril de 2022, evidenciando uma melhoria de 4.272 milhões de euros face aos primeiros quatro meses de 2021, momento em que a atividade económica foi fortemente afetada por um confinamento geral", lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças.

Segundo o documento, que antecede a publicação da síntese de execução orçamental, tendo em consideração o mesmo período de 2019, antes do impacto da pandemia de covid-19, o saldou melhorou em 528 milhões de euros.

A evolução verificada no primeiro quadrimestre do ano é justificada com a melhoria da atividade económica e do mercado do trabalho, bem como pela redução dos encargos associados às medidas de combate à pandemia de covid-19.A receita cresceu até abril 15% face a 2021, enquanto a despesa cedeu 1,8%.Se não for considerado o efeito da despesa associada à pandemia, a despesa primária avançou 2,1%, em comparação com o mesmo período do ano anterior."o saldo primário, que exclui juros da equação orçamental, foi positivo em 2.042 milhões de euros. O valor compara com um défice primário de 1.862 milhões de euros em 2021 e um excedente primário de 2.078 milhões de euros em 2019", adiantou o ministério tutelado por Fernando Medina.