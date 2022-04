OE2022. Estado regista excedente de 672 milhões de euros até março

"A execução orçamental em contabilidade pública registou um excedente de 672 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022", avança o ministério tutelado por Fernando Medina num comunicado divulgado em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Face ao primeiro trimestre do ano passado, "período em que a atividade económica foi fortemente afetada por um confinamento geral, o saldo melhorou 3.071 milhões de euros", continua o gabinete.

Já tendo por comparação o primeiro trimestre de 2019, ainda sem efeito da pandemia de covid-19, "o saldo degradou-se em 170,5 milhões de euros", indica ainda a mesma fonte.

"A evolução nos primeiros três meses de 2022 traduz a melhoria da atividade económica e do mercado de trabalho bem como a redução dos encargos associados às medidas de prevenção e combate da covid-19 em face da melhoria verificada na situação pandémica", destaca o ministério.

De acordo com a informação, a receita cresceu 15,4% face a 2021 e a despesa caiu 0,5%.

Excluindo o efeito da despesa associada à covid-19, a despesa primária cresceu 3% em termos homólogos.

O saldo primário, que exclui juros da equação orçamental, foi positivo em 2.360 milhões de euros, valor que compara com um défice primário de 616 milhões de euros em 2021 e um excedente primário de 2.758,5 milhões de euros em 2019.

Os dados divulgados são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, utilizada tradicionalmente pelas instituições para avaliação do saldo orçamental por Bruxelas, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).